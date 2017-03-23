Племянник убил своего дядю из-за наследства в Ростовской области





36-летний житель Волгодонского района подозревается в убийстве своего дяди.



Несколько дней назад 55-летний ростовчанин приехал в Волгодонской район. Мужчина собирался оформить в наследство дом, доставшийся ему по наследству от умершей матери. Вскоре после отъезда он перестал выходить на связь. Его супруга обратилась в полицию и сообщила, что муж уехал из города и пропал. Когда 23 марта полицейские пришли в дом, где должен был находиться ростовчанин, они заподозрили неладное. Исследовав подворье, они нашли свежие следы разрытой земли. Разрыв почву, они обнаружили тело пропавшего мужчины.



Под подозрение сразу попал племянник убитого. Как выяснилось, он жил в доме, доставшемся его дяде по наследству. Понимая, что после оформления всех бумаг, дядя продаст недвижимость и он останется без жилья, решился на убийство.

- Взяв топор, мужчина нанес своему родственнику несколько ударов по голове. Затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело и закопал в огороде, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».



В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.