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«Пежо» вылетел в кювет на трассе в Ростовской области, водитель погиб

«Пежо» вылетел в кювет на трассе в Ростовской области, водитель погиб
Фото для иллюстрации
В Ремонтненском районе Ростовской области в аварии погиб водитель. ДТП произошло на трассе Ремонтное - Денисовка 20 сентября около 22 часов.

51-летний водитель «Пежо 307», по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии водитель иномарки погиб на месте происшествия.
- В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, - устанавливаются все обстоятельства аварии.

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