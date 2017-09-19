«Пежо» вылетел в кювет на трассе в Ростовской области, водитель погиб



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В Ремонтненском районе Ростовской области в аварии погиб водитель. ДТП произошло на трассе Ремонтное - Денисовка 20 сентября около 22 часов.



51-летний водитель «Пежо 307», по предварительным данным, не справился с управлением и съехал в кювет. В результате аварии водитель иномарки погиб на месте происшествия.

- В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, - устанавливаются все обстоятельства аварии.