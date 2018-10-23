Пешеход попал под колёса иномарки в Ростовской области



В городе Каменске-Шахтинском водитель иномарки сбил пешехода. ДТП произошло около 19 часов 24 октября.



Водитель «Хендай Солярис» двигался по улице Ворошилова. В какой-то момент на дорогу перед машиной выбежал мужчина. Водитель не смог сразу остановиться и сбил пешехода.

- В результате происшествия мужчина получил травмы различной степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Пострадавшего на «скорой» доставили в больницу, сейчас устанавливается его личность.



По словам очевидцев, вечером шёл сильный дождь. На дороге была плохая видимость, которая, вероятно, и стала причиной аварии.