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Пешеход попал под колёса иномарки в Ростовской области

Пешеход попал под колёса иномарки в Ростовской области
В городе Каменске-Шахтинском водитель иномарки сбил пешехода. ДТП произошло около 19 часов 24 октября.

Водитель «Хендай Солярис» двигался по улице Ворошилова. В какой-то момент на дорогу перед машиной выбежал мужчина. Водитель не смог сразу остановиться и сбил пешехода.
- В результате происшествия мужчина получил травмы различной степени тяжести, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. – Пострадавшего на «скорой» доставили в больницу, сейчас устанавливается его личность.

По словам очевидцев, вечером шёл сильный дождь. На дороге была плохая видимость, которая, вероятно, и стала причиной аварии.

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