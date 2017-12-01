Пешеход погиб под колёсами бетономешалки в центре Ростова





В центре Ростова под колёсами бетономешалки погиб пешеход. Трагический случай произошёл 4 декабря около 11 часов. В районе дома № 10 по проспекту Ворошиловскому 34-летний водитель бетономешалки сбил 29-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. По предварительным данным, пешеходы переходили дорогу по проезжей части вне пешеходного перехода.

- В результате ДТП мужчина погиб, женщина с травмами доставлена в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД.



В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По факту ДТП начата проверка.