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Пешеход погиб под колёсами бетономешалки в центре Ростова

Пешеход погиб под колёсами бетономешалки в центре Ростова

В центре Ростова под колёсами бетономешалки погиб пешеход. Трагический случай произошёл 4 декабря около 11 часов. В районе дома № 10 по проспекту Ворошиловскому 34-летний водитель бетономешалки сбил 29-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. По предварительным данным, пешеходы переходили дорогу по проезжей части вне пешеходного перехода.
- В результате ДТП мужчина погиб, женщина с травмами доставлена в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Сейчас на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники ГИБДД.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По факту ДТП начата проверка.

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