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Первые кадры с места взрыва на продуктовой базе в Ростове: видео

Первые кадры с места взрыва на продуктовой базе в Ростове: видео

В распоряжении редакции появилось видео с места взрыва на продуктовой базе на улице Врубовой.

Оба пострадавших, мужчина и женщина, лежат рядом с кучей картонных коробок. Именно их они прессовали в тот момент, когда произошёл взрыв.

На записи видно, как мужчина с окровавленными ногами достаёт из кармана телефон, подпирает голову рукой и нажимает на кнопки. Создаётся впечатление, что пострадавший совсем не чувствует боли. На самом деле так и есть. Специалисты объясняют это тем, что человек испытывает сильнейший шок и поэтому ничего не чувствует. В то же время женщина практически не двигается.

Как сообщалось, по предварительным данным, взрывоопасный предмет, предположительно граната, находился в одной из коробок. Женщина достала его и откинула в сторону. В ту же секунду прогремел взрыв.



Оба пострадавших получили сильнейшие травмы ног. В настоящее время они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Добавим, что, несмотря на происшествие, торговая база работает в штатном режиме. Оцеплено только место, где произошёл взрыв.

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