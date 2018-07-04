Первые кадры с места взрыва на продуктовой базе в Ростове: видео





В распоряжении редакции появилось видео с места взрыва на продуктовой базе на улице Врубовой.



Оба пострадавших, мужчина и женщина, лежат рядом с кучей картонных коробок. Именно их они прессовали в тот момент, когда произошёл взрыв.



На записи видно, как мужчина с окровавленными ногами достаёт из кармана телефон, подпирает голову рукой и нажимает на кнопки. Создаётся впечатление, что пострадавший совсем не чувствует боли. На самом деле так и есть. Специалисты объясняют это тем, что человек испытывает сильнейший шок и поэтому ничего не чувствует. В то же время женщина практически не двигается.



Как сообщалось, по предварительным данным, взрывоопасный предмет, предположительно граната, находился в одной из коробок. Женщина достала его и откинула в сторону. В ту же секунду прогремел взрыв.







Оба пострадавших получили сильнейшие травмы ног. В настоящее время они находятся в реанимации в тяжелом состоянии.



Добавим, что, несмотря на происшествие, торговая база работает в штатном режиме. Оцеплено только место, где произошёл взрыв.