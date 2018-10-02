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Первокурсник умер во время занятий в колледже в Ростовской области

Первокурсник умер во время занятий в колледже в Ростовской области
В Ростовской области учащийся колледжа скончался на занятиях. ЧП случилось утром 4 октября в колледже «Дон-Текс» в Шахтах.

Как сообщает издание DonDay Шахты, 18-летний Гор А. пришел на «пары», но ему внезапно стало плохо. Он потерял сознание, а когда испуганный преподаватель поспешил ему на помощь, молодой человек уже не подавал признаков жизни.

Прибывшие медики безуспешно пытались реанимировать студента, но им оставалось только констатировать смерть. Предположительно, у него оторвался тромб.

Точную причину смерти молодого человека установят после проведения экспертизы.

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