Первокурсник умер во время занятий в колледже в Ростовской области



В Ростовской области учащийся колледжа скончался на занятиях. ЧП случилось утром 4 октября в колледже «Дон-Текс» в Шахтах.



Как сообщает издание DonDay Шахты, 18-летний Гор А. пришел на «пары», но ему внезапно стало плохо. Он потерял сознание, а когда испуганный преподаватель поспешил ему на помощь, молодой человек уже не подавал признаков жизни.



Прибывшие медики безуспешно пытались реанимировать студента, но им оставалось только констатировать смерть. Предположительно, у него оторвался тромб.



Точную причину смерти молодого человека установят после проведения экспертизы.