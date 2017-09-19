Перевернувшегося на лодке рыбака спасли в Ростове
Перевернувшегося на лодке рыбака спасли в Ростове. ЧП произошло 21 сентября около 10:30.
Спасатели заметили недалеко от понтонного моста, соединяющего Зелёный остров и 29-ую Линию, перевернутую металлическую лодку. Рядом в воде был мужчина, который звал на помощь. Утопающего подняли на борт спасательной лодки.
- Плавсредство было взято на буксир и доставлено на берег, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море.
От медицинской помощи спасенный ростовчанин предпочел отказаться.