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Перевернувшегося на лодке рыбака спасли в Ростове

Перевернувшегося на лодке рыбака спасли в Ростове

Перевернувшегося на лодке рыбака спасли в Ростове. ЧП произошло 21 сентября около 10:30.

Спасатели заметили недалеко от понтонного моста, соединяющего Зелёный остров и 29-ую Линию, перевернутую металлическую лодку. Рядом в воде был мужчина, который звал на помощь. Утопающего подняли на борт спасательной лодки.
- Плавсредство было взято на буксир и доставлено на берег, - рассказали в Ростовской областной ПСС во внутренних водах и территориальном море.

От медицинской помощи спасенный ростовчанин предпочел отказаться.

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