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Перед судом в Новочеркасске предстанет мужчина, спровоцировавший смертельное ДТП

Перед судом в Новочеркасске предстанет мужчина, спровоцировавший смертельное ДТП
В Новочеркасске будут судить мужчину, спровоцировавшего смертельное ДТП. Прокуратура Новочеркасска утвердила обвинительное заключение в отношении водителя «Фольксвагена Пассат», столкнувшегося с грузовиком. Об этом сообщает портал DonDay Новочеркасск.

Расследование уголовного дела завершено. Мужчина подозревается по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Напомним, в августе 2018 года водитель на своем «Фольксвагене» на огромной скорости двигался из станицы Мишкинской в Новочеркасск. На въезде в город он хотел обогнать «ГАЗель», но не справился с управлением и врезался в багажник попутного грузовика.

В результате ДТП от полученных травм на месте скончались два пассажира «Фольксвагена».

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