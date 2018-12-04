Перед судом в Новочеркасске предстанет мужчина, спровоцировавший смертельное ДТП



В Новочеркасске будут судить мужчину, спровоцировавшего смертельное ДТП. Прокуратура Новочеркасска утвердила обвинительное заключение в отношении водителя «Фольксвагена Пассат», столкнувшегося с грузовиком. Об этом сообщает портал DonDay Новочеркасск.



Расследование уголовного дела завершено. Мужчина подозревается по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».



Напомним, в августе 2018 года водитель на своем «Фольксвагене» на огромной скорости двигался из станицы Мишкинской в Новочеркасск. На въезде в город он хотел обогнать «ГАЗель», но не справился с управлением и врезался в багажник попутного грузовика.



В результате ДТП от полученных травм на месте скончались два пассажира «Фольксвагена».