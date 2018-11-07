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Перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в убийстве жителя Аксая

Перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в убийстве жителя Аксая
В Ростовской области завершено расследование дела по факту убийства аксайчанина. Василий Иванов и Юрий Мирошников обвиняются по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

По версии следствия, в декабре 2017 года мужчины стали стрелять в 32-летнего аксайчанина и его 22-летнего друга. Первый скончался на месте происшествия, второму жизнь удалось спасти.

После трагедии Василий пришел в полицию с повинной, а вот Юрий подался в бега. Позже правоохранители задержали и его.

- В отношении них возбуждено дело по статьям «Убийство», «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия», - сообщили в СУ СКР по Ростовской области. - Установлено, что ранее мужчины были судимы за преступления против личности и собственности.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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