В Ростовской области перебегавшего дорогу в неположенном месте парня сбил «Фиат»



Перебегавшего дорогу в неположенном месте парня сбил «Фиат». Авария произошла 20 ноября около 18.00 на улице Чехова в Таганроге.



По предварительным данным, 20-летний парень перебегал проезжую часть в неположенном месте. Как раз в это время в мимо проезжал «Фиат» с 23-летним водителем за рулем. Он не успел остановиться и сбил нарушителя.



- Пешеход с травмами был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.