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В Ростовской области перебегавшего дорогу в неположенном месте парня сбил «Фиат»

В Ростовской области перебегавшего дорогу в неположенном месте парня сбил «Фиат»
Перебегавшего дорогу в неположенном месте парня сбил «Фиат». Авария произошла 20 ноября около 18.00 на улице Чехова в Таганроге.

По предварительным данным, 20-летний парень перебегал проезжую часть в неположенном месте. Как раз в это время в мимо проезжал «Фиат» с 23-летним водителем за рулем. Он не успел остановиться и сбил нарушителя.

- Пешеход с травмами был доставлен в больницу, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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