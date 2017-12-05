Пенсионеры погибли при пожаре в Ростовской области



Пенсионеры погибли при пожаре в Ростовской области.



Возгорание, унесшее жизни двух человек, произошло в Шолоховском районе в хуторе Меркуловский. В начале шестого вечера 7 декабря на улице Восточной загорелся частный дом. К моменту прибытия пожарных, дом был охвачен огнём на площади 80 кв. м. На тушение ушло около получаса.

- На месте пожара обнаружены погибшие 65-летний мужчина и 92-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причина пожара устанавливается.



В ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и восемь спасателей.