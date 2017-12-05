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Пенсионеры погибли при пожаре в Ростовской области

Пенсионеры погибли при пожаре в Ростовской области
Пенсионеры погибли при пожаре в Ростовской области.

Возгорание, унесшее жизни двух человек, произошло в Шолоховском районе в хуторе Меркуловский. В начале шестого вечера 7 декабря на улице Восточной загорелся частный дом. К моменту прибытия пожарных, дом был охвачен огнём на площади 80 кв. м. На тушение ушло около получаса.
- На месте пожара обнаружены погибшие 65-летний мужчина и 92-летняя женщина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Причина пожара устанавливается.

В ликвидации пожара были задействованы три единицы техники и восемь спасателей.

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