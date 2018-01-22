Пенсионеркам из Таганрога грозит до 15 лет тюрьмы за убийство старушки



Пенсионеркам из Таганрога грозит до 15 лет тюрьмы за убийство старушки. 64-летняя и 71-летняя подозреваемые обвиняются по статьям «Разбой» и «Убийство».



По версии следствия, в марте 2017 года подозреваемые попали в квартиру 78-летней женщины под предлогом помощи по хозяйству. Пенсионерки были уверены, что у старушки хранится крупная сумма денег. Злоумышленницы, попав к бабушке в дом, избили ее чайником, а после задушили.



После расправы подозреваемые забрали три тысячи рублей и вещи своей жертвы.



- Уголовное дело в отношении пенсионерок передано в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве. – Им грозит до 15 лет лишения свободы.