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Пенсионеркам из Таганрога грозит до 15 лет тюрьмы за убийство старушки

Пенсионеркам из Таганрога грозит до 15 лет тюрьмы за убийство старушки
Пенсионеркам из Таганрога грозит до 15 лет тюрьмы за убийство старушки. 64-летняя и 71-летняя подозреваемые обвиняются по статьям «Разбой» и «Убийство».

По версии следствия, в марте 2017 года подозреваемые попали в квартиру 78-летней женщины под предлогом помощи по хозяйству. Пенсионерки были уверены, что у старушки хранится крупная сумма денег. Злоумышленницы, попав к бабушке в дом, избили ее чайником, а после задушили.

После расправы подозреваемые забрали три тысячи рублей и вещи своей жертвы.

- Уголовное дело в отношении пенсионерок передано в суд для рассмотрения по существу, - отметили в ведомстве. – Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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