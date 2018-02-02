Пенсионерка получила 30% ожогов при пожаре в Ростовской области



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В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадала пенсионерка.



Возгорание произошло в хуторе Можаевка Тарасовского района 5 февраля около часа ночи. На улице Центральной загорелся одноэтажный дом. На момент прибытия пожарных огнём было охвачено 40 квадратных метров помещения.

- В результате происшествия пострадала 59-летняя хозяйка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Женщина получила 30% ожогов тела. Пострадавшая госпитализирована.



К тушению привлекались четыре спасателя и две единицы техники. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём.