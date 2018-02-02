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Пенсионерка получила 30% ожогов при пожаре в Ростовской области

Пенсионерка получила 30% ожогов при пожаре в Ростовской области
Фото: Belrynokby.ru

В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадала пенсионерка.

Возгорание произошло в хуторе Можаевка Тарасовского района 5 февраля около часа ночи. На улице Центральной загорелся одноэтажный дом. На момент прибытия пожарных огнём было охвачено 40 квадратных метров помещения.
- В результате происшествия пострадала 59-летняя хозяйка, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области. – Женщина получила 30% ожогов тела. Пострадавшая госпитализирована.

К тушению привлекались четыре спасателя и две единицы техники. По предварительным данным, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнём.

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