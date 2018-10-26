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Пенсионерка погибла, выпав из окна многоэтажки в Ростовской области

Пенсионерка погибла, выпав из окна многоэтажки в Ростовской области
На Дону 56-летняя женщина выпала из окна многоэтажки. Происшествие случилось вечером 30 октября в Волгодонске.

Тело лежащей около дома по улице Маршала Кошевого местной жительницы нашли случайные прохожие. Горожане вызвали «скорую» и представителей правоохранительных органов.

Прибывшие медики констатировали смерть женщины. Что стало причиной ее гибели, неизвестно.

- Все обстоятельства случившегося будут установлены после проверки, - отметили в СУ СКР по Ростовской области.

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