Пенсионерка погибла, выпав из окна многоэтажки в Ростовской области
На Дону 56-летняя женщина выпала из окна многоэтажки. Происшествие случилось вечером 30 октября в Волгодонске.
Тело лежащей около дома по улице Маршала Кошевого местной жительницы нашли случайные прохожие. Горожане вызвали «скорую» и представителей правоохранительных органов.
Прибывшие медики констатировали смерть женщины. Что стало причиной ее гибели, неизвестно.
- Все обстоятельства случившегося будут установлены после проверки, - отметили в СУ СКР по Ростовской области.