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Пенсионерка отравилась медпрепаратами в Ростове-на-Дону

Пенсионерка отравилась медпрепаратами в Ростове-на-Дону
Пенсионерка отравилась медпрепаратами в Ростове-на-Дону. ЧП произошло на улице 2-я Огневая вечером 17 ноября. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации издания, 67-летняя женщина приняла более 10 таблеток от аритмии. Через какое-то время Татьяне Т. стало плохо, у ростовчанки началась рвота. Близкие пенсионерки тут же вызвали скорую помощь. С диагнозом «медикаментозное отравление» ее доставили в токсикологическое отделение БСМП.

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