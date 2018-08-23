Пенсионера из Ленинградской области будут судить за жестокое убийство ростовчанина



Жителя хутора под Гатчиной будут судить за убийство дончанина. Следователи собрали необходимые доказательства для передачи дела в суд.



По версии следствия, в канун Нового года 65-летний уроженец села Вайя и житель Ростовской области, приехавший в Гатчину на заработки, выпивали. Внезапно между ними возникла ссора. Тогда подозреваемый взял нож и ударил им в шею приятеля. Дождавшись вечера, он вывез труп дончанина на тачке и сбросил его в канаву.



Останки тела нашли в конце марта 2018 года. По подозрению в убийстве задержали последнего, кто видел мужчину живым, - его приятеля. В настоящее время собрана необходимая доказательная база для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщает издание онлайн47.ру.