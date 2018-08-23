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Пенсионера из Ленинградской области будут судить за жестокое убийство ростовчанина

Пенсионера из Ленинградской области будут судить за жестокое убийство ростовчанина
Жителя хутора под Гатчиной будут судить за убийство дончанина. Следователи собрали необходимые доказательства для передачи дела в суд.

По версии следствия, в канун Нового года 65-летний уроженец села Вайя и житель Ростовской области, приехавший в Гатчину на заработки, выпивали. Внезапно между ними возникла ссора. Тогда подозреваемый взял нож и ударил им в шею приятеля. Дождавшись вечера, он вывез труп дончанина на тачке и сбросил его в канаву.

Останки тела нашли в конце марта 2018 года. По подозрению в убийстве задержали последнего, кто видел мужчину живым, - его приятеля. В настоящее время собрана необходимая доказательная база для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу, сообщает издание онлайн47.ру.

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