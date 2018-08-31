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Пенсионер в Ростовской области устроил массовое ДТП из-за случившегося приступа

Пенсионер в Ростовской области устроил массовое ДТП из-за случившегося приступа

Пенсионер в Ростовской области устроил массовое ДТП из-за случившегося приступа. Авария произошла утром 3 сентября на улице Чапаева в Аксае.

По предварительной информации, 71-летний мужчина ехал за рулем «Тойоты». Прямо по пути у него случился сердечный приступ. Мужчина не справился с управлением и врезался сперва в автомобиль «Киа», а после - в «четырнадцатую». В итоге «Тойоту» занесло в бетонное ограждение.

- В результате пострадали водитель «Тойоты» и 56-летний пассажир, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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