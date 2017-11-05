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Пенсионер разбился насмерть, упав с четвертого этажа в Ростове

Пенсионер разбился насмерть, упав с четвертого этажа в Ростове
Фото: Mos.news

В Ростове пенсионер разбился насмерть, выпав из окна четвертого этажа.

Трагический случай произошёл в Ворошиловском районе города около 11 утра 7 ноября. Тело мужчины обнаружили прохожие у дома 34-б. По предварительным данным, 64-летний ростовчанин выпал из окна собственной квартиры, находящейся на четвертом этаже.

Мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас все обстоятельства его смерти выясняют правоохранители. По факту случившегося проводится проверка.

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