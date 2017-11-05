Пенсионер разбился насмерть, упав с четвертого этажа в Ростове
Фото: Mos.news
В Ростове пенсионер разбился насмерть, выпав из окна четвертого этажа.
Трагический случай произошёл в Ворошиловском районе города около 11 утра 7 ноября. Тело мужчины обнаружили прохожие у дома 34-б. По предварительным данным, 64-летний ростовчанин выпал из окна собственной квартиры, находящейся на четвертом этаже.
Мужчина скончался на месте происшествия. Сейчас все обстоятельства его смерти выясняют правоохранители. По факту случившегося проводится проверка.