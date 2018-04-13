Пенсионер, пострадавший при ДТП в Ростове, скончался в больнице



Сбитый иномаркой пенсионер скончался в больнице донской столицы, не приходя в сознание. Дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти часов вечера 14 апреля на проспекте Буденновском.



По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 39-летний водитель «Лады Гранта» наехал на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. С травмами и в бессознательном состоянии его доставили в больницу.



Стало известно, что утром 15 апреля он скончался, так и не придя в себя.