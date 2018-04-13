Авторизация

Регистрация


  • USD 61.43
  • EUR 75.75
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пенсионер, пострадавший при ДТП в Ростове, скончался в больнице

Пенсионер, пострадавший при ДТП в Ростове, скончался в больнице
Сбитый иномаркой пенсионер скончался в больнице донской столицы, не приходя в сознание. Дорожно-транспортное происшествие случилось около девяти часов вечера 14 апреля на проспекте Буденновском.

По информации отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области, 39-летний водитель «Лады Гранта» наехал на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. С травмами и в бессознательном состоянии его доставили в больницу.

Стало известно, что утром 15 апреля он скончался, так и не придя в себя.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.