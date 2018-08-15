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Пенсионер пострадал в столкновении двух легковушек в Ростовской области: видео

Пенсионер пострадал в столкновении двух легковушек в Ростовской области: видео
Пенсионер пострадал в столкновении двух легковушек в Ростовской области. ДТП случилось днем 16 августа на улице Ковалева в Гуково.

По предварительным данным, 69-летний водитель за рулем «Фольксвагена» не предоставил преимущество движения «Мерседесу» на нерегулируемом неравнозначном перекрестке. В результате произошло столкновение автомобилей.

- В аварии пострадал водитель «Фольксвагена», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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