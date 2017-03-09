Пенсионер попал под колёса иномарки в Ростове
В Ростове пенсионер попал под колёса «Ниссана». Наезд на мужчину произошёл днем 10 марта на улице Профсоюзной.
В районе дома № 126 водитель иномарки сбил пожилого ростовчанина.
- По предварительным данным, 40-летний водитель «Ниссан Тиида», поворачивая налево, допустил наезд на 75-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, - рассказали в управлении ГИБДД по Ростовской области. – Пенсионер получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства случившегося.