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Пенсионер попал под колёса иномарки в Ростове

Пенсионер попал под колёса иномарки в Ростове

В Ростове пенсионер попал под колёса «Ниссана». Наезд на мужчину произошёл днем 10 марта на улице Профсоюзной.

В районе дома № 126 водитель иномарки сбил пожилого ростовчанина.
- По предварительным данным, 40-летний водитель «Ниссан Тиида», поворачивая налево, допустил наезд на 75-летнего мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте, - рассказали в управлении ГИБДД по Ростовской области. – Пенсионер получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

По факту происшествия проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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