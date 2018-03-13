Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Ростовской области



При пожаре в частном доме погиб 69-летний мужчина. Возгорание произошло 15 марта около 11 часов утра в хуторе Малый Мишкин Аксайского района.



Частный жилой дом загорелся на улице Набережной. Площадь возгорания составила около 6 квадратных метров.



- После ликвидации пожара было обнаружено тело 69-летнего мужчины, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. – Причину смерти и возгорания поcтройки установят специалисты в ходе проверки.



В тушении принимали участие девять человек личного состава и две пожарные машины.