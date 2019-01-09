Пенсионер погиб при пожаре в Ростовской области



Фото: Aocc.ru

В результате пожара в частном доме в Ростовской области погиб пенсионер. Трагический случай произошёл в Орловском районе 10 января.



Возгорание случилось в хуторе Русский на улице Заречной около полудня. Пожарных вызвали соседи, которые заметили дым. На момент прибытия спасателей, в доме горели личные вещи на площади 15 квадратных метров.

- Во время тушения в помещении было обнаружено тело 77-летнего мужчины, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при курении.



К ликвидации пожара привлекались 12 спасателей и три единицы техники.