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Пенсионер погиб при пожаре в Ростовской области

Пенсионер погиб при пожаре в Ростовской области
Фото: Aocc.ru
В результате пожара в частном доме в Ростовской области погиб пенсионер. Трагический случай произошёл в Орловском районе 10 января.

Возгорание случилось в хуторе Русский на улице Заречной около полудня. Пожарных вызвали соседи, которые заметили дым. На момент прибытия спасателей, в доме горели личные вещи на площади 15 квадратных метров.
- Во время тушения в помещении было обнаружено тело 77-летнего мужчины, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при курении.

К ликвидации пожара привлекались 12 спасателей и три единицы техники.

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