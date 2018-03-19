Пенсионер погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Ростове-на-Дону



При пожаре в жилом доме в Ростове-на-Дону погиб 64-летний мужчина. Происшествие случилось 20 марта около 19 часов на улице Российской.



Квартира в жилом пятиэтажном доме горела на площади семь квадратных метров. Прибывшие спасатели эвакуировали 20 жильцов дома. К сожалению, хозяин жилища не смог самостоятельно выбраться.



- После ликвидации пожара было обнаружено тело хозяина квартиры, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области. – Пенсионер отравился продуктами горения.



Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В тушении принимали участие 20 спасателей и пять единиц техники.