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Пенсионер погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Ростове-на-Дону

Пенсионер погиб при пожаре в пятиэтажном доме в Ростове-на-Дону
При пожаре в жилом доме в Ростове-на-Дону погиб 64-летний мужчина. Происшествие случилось 20 марта около 19 часов на улице Российской.

Квартира в жилом пятиэтажном доме горела на площади семь квадратных метров. Прибывшие спасатели эвакуировали 20 жильцов дома. К сожалению, хозяин жилища не смог самостоятельно выбраться.

- После ликвидации пожара было обнаружено тело хозяина квартиры, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Ростовской области. – Пенсионер отравился продуктами горения.

Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В тушении принимали участие 20 спасателей и пять единиц техники.

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