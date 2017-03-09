Пенсионер погиб при пожаре в Первомайском районе Ростова





60-летний мужчина погиб при пожаре в Первомайском районе Ростова. Трагедия произошла 10 марта около половины пятого утра.

- Загорелся частный дом в переулке Сочинском, 36,- рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.- Огонь охватил 40 квадратных метров.



Причины возгорания пока не известны. В тушении принимали участие восемь спасателей и две пожарные машины. Пожар удалось полностью потушить только через час, и хозяина дома спасти не удалось.

