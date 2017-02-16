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Пенсионер погиб при пожаре в Мясниковском районе

Пенсионер погиб при пожаре в Мясниковском районе
В Мясниковском районе Ростовской области из-за короткого замыкания загорелся частный дом. При пожаре погиб 77-летний пенсионер. Несчастный случай произошел в хуторе Веселый на улице Чапаева в ночь с 14 на 15 февраля . Сообщение о происшествии поступило около полуночи. Из горящего дома вывели трех человек, но пожилого мужчину спасти не удалось.
- Площадь возгорания составила 72 кв.м.,- сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Роствоской области.- Пожар был локализован в 00:45, ликвидирован в 00:56.

В тушении участвовали шесть человек и две единицы техники.

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