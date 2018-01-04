Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области



В Чертковском районе Ростовской области в пожаре погиб пенсионер. Возгорание произошло на Советской улице в хуторе Сетраки.



Пожар начался около 9 часов утра 8 января. Огонь распространился на площадь 75 квадратных метров. На тушение выезжали два спасателя и одна единица техники.



Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, во время пожара погиб 65-летний хозяин дома. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.