Авторизация

Регистрация


  • USD 57.05
  • EUR 68.21
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области

Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Ростовской области
В Чертковском районе Ростовской области в пожаре погиб пенсионер. Возгорание произошло на Советской улице в хуторе Сетраки.

Пожар начался около 9 часов утра 8 января. Огонь распространился на площадь 75 квадратных метров. На тушение выезжали два спасателя и одна единица техники.

Как сообщили в ГУ МЧС Ростовской области, во время пожара погиб 65-летний хозяин дома. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.