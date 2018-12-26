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Пенсионер погиб под колёсами автомобиля в Ростовской области

Пенсионер погиб под колёсами автомобиля в Ростовской области
В Шахтах иномарка задавила пешехода. Авария произошла 27 декабря около 17 часов на проспекте Ленинского Комсомола.

По предварительным данным, 30-летний водитель «Хендай Акцент» не выбрал правильную скорость в данных дорожных условиях. В это время проезжую часть переходил 69-летний пенсионер.

Молодой человек не смог объехать пешехода и сбил его. В результате мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.

- Он скончался на месте происшествия, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По факту ДТП проводится проверка.

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