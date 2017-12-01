Пенсионер избил свою знакомую в Ростове



Пенсионер избил свою знакомую в Ростове. Инцидент произошел в Первомайском районе. Злоумышленника задержали 2 декабря.



Между 60-летним мужчиной и его знакомой произошел конфликт. Пенсионер, не сдержав эмоции, несколько раз ударил женщину по голове. С травмами потерпевшая была доставлена в больницу.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.