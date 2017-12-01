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Пенсионер избил свою знакомую в Ростове

Пенсионер избил свою знакомую в Ростове
Пенсионер избил свою знакомую в Ростове. Инцидент произошел в Первомайском районе. Злоумышленника задержали 2 декабря.

Между 60-летним мужчиной и его знакомой произошел конфликт. Пенсионер, не сдержав эмоции, несколько раз ударил женщину по голове. С травмами потерпевшая была доставлена в больницу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

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