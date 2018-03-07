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Пенсионер из Ростовской области погиб под Волгоградом во время ДТП

Пенсионер из Ростовской области погиб под Волгоградом во время ДТП
Пенсионер из Ростовской области погиб под Волгоградом во время ДТП. Происшествие случилось 8 марта около 21.00 в Городищенском районе.

Как сообщает издание VolgaDay.ru, 30-летний уроженец Дагестана не справился с управлением, и его КамАЗ врезался в припаркованный на «аварийке» ГАЗ. По инерции грузовик проехал еще несколько метров, врезавшись в 61-летнего пенсионера, который являлся водителем авто.

В результате ДТП мужчина получил множественные травмы, от которых скончался на месте происшествия.

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