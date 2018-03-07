Пенсионер из Ростовской области погиб под Волгоградом во время ДТП



Пенсионер из Ростовской области погиб под Волгоградом во время ДТП. Происшествие случилось 8 марта около 21.00 в Городищенском районе.



Как сообщает издание VolgaDay.ru, 30-летний уроженец Дагестана не справился с управлением, и его КамАЗ врезался в припаркованный на «аварийке» ГАЗ. По инерции грузовик проехал еще несколько метров, врезавшись в 61-летнего пенсионера, который являлся водителем авто.



В результате ДТП мужчина получил множественные травмы, от которых скончался на месте происшествия.