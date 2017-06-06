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Пассажиры поломавшегося на трассе автобуса Ростов - Миллерово ждут помощи на обочине

Пассажиры поломавшегося на трассе автобуса Ростов - Миллерово ждут помощи на обочине

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» пассажиры поломавшегося автобуса оказались на обочине. Люди ждут помощи на краю дороги.

Рейсовый автобус выехал с главного автовокзала Ростова в 9.20. В дороге ПАЗик начал барахлить, а вскоре пассажиры почувствовали запах гари и заметили клубы дыма. Когда водитель остановился у обочины, и пассажиры вышли на улицу, они увидели, что у автобуса горят два задних колеса.

По словам одной из пассажирок, люди вынуждены стоять на жаре под открытым небом и ждать помощи. Всего их около 20 человек, среди которых есть пожилые люди и дети. На автовокзал дозвониться не получается.

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