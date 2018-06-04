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Пассажирский автобус сгорел на трассе М-4 «Дон»

Пассажирский автобус сгорел на трассе М-4 «Дон»
Фото: Портал Красный бумер

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автобус, следовавший из Нижнего Новгорода в город Небуг Краснодарского края.

ЧП произошло ночью 5 июня на 955-м километре автомагистрали. Возгорание началось в моторном отсеке автобуса. Водитель остановил транспорт и вывел всех пассажиров. К моменту прибытия на место происшествия пожарных огонь успел охватить весь периметр автобуса. Горение происходило на площади 39 квадратных метров.

Автобус был практически заполнен. В результате происшествия никто не пострадал. Под утро на место прибыл другой транспорт, и пассажиры продолжили свой путь.

Как сообщили в пресс-службе донского управления МЧС, в тушении автобуса были задействованы шесть спасателей и две единицы техники.

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