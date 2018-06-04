Пассажирский автобус сгорел на трассе М-4 «Дон»



Фото: Портал Красный бумер



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» дотла сгорел автобус, следовавший из Нижнего Новгорода в город Небуг Краснодарского края.



ЧП произошло ночью 5 июня на 955-м километре автомагистрали. Возгорание началось в моторном отсеке автобуса. Водитель остановил транспорт и вывел всех пассажиров. К моменту прибытия на место происшествия пожарных огонь успел охватить весь периметр автобуса. Горение происходило на площади 39 квадратных метров.



Автобус был практически заполнен. В результате происшествия никто не пострадал. Под утро на место прибыл другой транспорт, и пассажиры продолжили свой путь.



Как сообщили в пресс-службе донского управления МЧС, в тушении автобуса были задействованы шесть спасателей и две единицы техники.