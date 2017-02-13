Пассажирка самолёта, экстренно севшего в Ростове, умерла из-за обострения заболевания сердечно-сосудистой системы





Пассажирка самолёта «Москва-Симферополь», по предварительным данным, скончалась из-за обострения заболевания сердечно-сосудистой системы. Во время полёта 79-летней женщине стало плохо, экипаж принял решение об экстренной посадке в Ростове-на-Дону, но, несмотря на принятые меры, спасти её не удалось.



Напомним, ЧП на борту воздушного судна произошло вечером 11 февраля около 19 часов, когда самолёт пролетал над Керченским проливом. Одной из пассажирок внезапно стало плохо. Экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. К моменту приземления на взлётной полосе уже ждала бригада медиков. Но, несмотря на предпринятые меры, пассажирка скончалась.



По факту смерти пенсионерки Южное следственное управление на транспорте СК РФ проводит проверку. Следователи осмотрели место происшествия, опросили пассажиров и членов экипажа авиарейса «Москва-Ростов-на-Дону». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.