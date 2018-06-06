Пассажирка легковушки пострадала в ДТП в Новочеркасске
В Новочеркасске произошло ДТП с участием бетономешалки. Происшествие случилось 8 июня в микрорайоне Донском.
По предварительной информации, водитель машины «Лада Ларгус» пытался обогнать на дороге автомобиль КамАЗ, который поворачивал налево. Не справившись с управлением, водитель отечественного авто врезался в миксер. Удар пришелся на заднее колесо бетономешалки.
В результате происшествия травмы получила пассажирка отечественного авто. Ее доставили в больницу.