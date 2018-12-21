Пассажир ВАЗа погиб при столкновении с КамАЗом в Ростове
В Ростове в результате ДТП погиб пассажир. Авария случилась в Железнодорожном районе города на улице Луговой около 19 часов 23 декабря.
По предварительным данным, 29-летний водитель «ВАЗ-2107» врезался в стоявший на проезжей части КамАЗ.
- В результате происшествия погиб 43-летний пассажир «семёрки», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области.
Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП. По факту случившегося начата проверка.