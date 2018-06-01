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Пассажир «четырнадцатой» пострадал при столкновении с «Хондой» в Ростове

Пассажир «четырнадцатой» пострадал при столкновении с «Хондой» в Ростове
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием отечественного автомобиля. Авария случилась около 21 часа 3 июня на проспекте Стачки.

По предварительной информации, 19-летний молодой человек, двигаясь на «ВАЗ-21114», не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в стоящую на «красный» «Хонду Аккорд», за рулем которой находился 27-летний парень.

- В результате пострадал 24-летний пассажир отечественного автомобиля, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области. - В с травмами он был доставлен в медицинское учреждение.

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