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Парня с 1,5 кг марихуаны задержали в Ростовской области

Парня с 1,5 кг марихуаны задержали в Ростовской области
Парня с 1,5 кг марихуаны задержали в Ростовской области. Машину, в которой перевозили наркотики, обнаружили на пересечении улиц Полевой и Бурденко в Зернограде.

Инспекторы ДПС для досмотра остановили «шестерку» с 29-летним местным жителем за рулем. Обыскав машину, сотрудники дорожной службы обнаружили в ней прозрачные пакеты с 1,5 кг марихуаны.

- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», - отметили в ведомстве.

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