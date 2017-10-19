Парня с 1,5 кг марихуаны задержали в Ростовской области



Парня с 1,5 кг марихуаны задержали в Ростовской области. Машину, в которой перевозили наркотики, обнаружили на пересечении улиц Полевой и Бурденко в Зернограде.



Инспекторы ДПС для досмотра остановили «шестерку» с 29-летним местным жителем за рулем. Обыскав машину, сотрудники дорожной службы обнаружили в ней прозрачные пакеты с 1,5 кг марихуаны.



- В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств», - отметили в ведомстве.