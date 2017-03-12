Авторизация

Регистрация
  • USD 58.95
  • EUR 62.74
  • Погода в г. +2
Новости

Происшествия

0

Парня нападавшего на детей с ножом задержали в Ростове

Парня нападавшего на детей с ножом задержали в Ростове

Задержан 24-летний ростовчанин, нападавший на детей. Молодой человек подозревается в покушении на разбой и двух покушениях на грабёж. Все три преступления он совершил в один день.

Днём 10 марта подозреваемый на проспекте Стачки забрал у 11-летнего и 12-летнего школьников телефоны. Спустя несколько часов, угрожая ножом, он напал на 11-летнего мальчика. Свои жертвы налётчик поджидал возле школы, расположенной на проспекте.
- При этом ни одно из задуманных преступлений он до конца довести не смог, так как несовершеннолетние позвали на помощь взрослых, которые помешали совершить преступление, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.

На допросе молодой человек признал свою вину и рассказал следователям все детали преступлений. При задержании у него изъяли нож, которым он угрожал детям.

Как стало известно, ранее ростовчанин уже был судим за разбой и уничтожение чужого имущества. Он помещён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В ходе него, возможно, будет установлена причастность задержанного к подобным нападениям.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!