Парня нападавшего на детей с ножом задержали в Ростове





Задержан 24-летний ростовчанин, нападавший на детей. Молодой человек подозревается в покушении на разбой и двух покушениях на грабёж. Все три преступления он совершил в один день.



Днём 10 марта подозреваемый на проспекте Стачки забрал у 11-летнего и 12-летнего школьников телефоны. Спустя несколько часов, угрожая ножом, он напал на 11-летнего мальчика. Свои жертвы налётчик поджидал возле школы, расположенной на проспекте.

- При этом ни одно из задуманных преступлений он до конца довести не смог, так как несовершеннолетние позвали на помощь взрослых, которые помешали совершить преступление, - рассказали в Следственном управлении Ростовской области.



На допросе молодой человек признал свою вину и рассказал следователям все детали преступлений. При задержании у него изъяли нож, которым он угрожал детям.



Как стало известно, ранее ростовчанин уже был судим за разбой и уничтожение чужого имущества. Он помещён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. В ходе него, возможно, будет установлена причастность задержанного к подобным нападениям.