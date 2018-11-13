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Парня из Шахт нашли повешенным в центре Астрахани

Парня из Шахт нашли повешенным в центре Астрахани
На фонарном столбе в центре Астрахани нашли повешенным 27-летнего жителя Ростовской области. Труп обнаружили 12 ноября.

Рано утром прохожие увидели труп молодого человека, который висел на столбе напротив здания Федеральной налоговой службы.

Очевидцы вызвали машину «скорой помощи». Медики, прибыв на место происшествия, сняли тело и отправили его на судебно-медицинскую экспертизу.

В ходе расследования стало известно, что повешенным оказался 27-летний шахтинец.

- По предварительной информации, он употреблял наркотические вещества, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

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