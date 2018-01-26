Парни в зеленых жилетах устроили массовую драку в Аксае



Парни в зеленых жилетах устроили массовую драку в Аксае. Инцидент произошел 28 января около 7 часов на улице Садовой.



По словам местных жителей, в драке участвовали около 15 человек. Примечательно то, что среди них были парни в зеленых светоотражающих жилетах.



- Я услышал хлопки, похожие на стрельбу из пистолета, - рассказал очевидец события. – Без применения подручных средств тоже не обошлось. Молодые люди пускали в ход не только кулаки, но и деревянные палки.



Что стало причиной конфликта – непонятно. Скорее всего, молодые люди просто перебрали со спиртным и решили помериться силами. По окончании потасовки они мирно разошлись в разные стороны.