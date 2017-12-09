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Парни устроили пожар в многоэтажном доме в Ростове, а после были госпитализированы

Парни устроили пожар в многоэтажном доме в Ростове, а после были госпитализированы
Парни устроили пожар в многоэтажном доме в Ростове, а после были госпитализированы. Возгорание произошло в квартире № 17 на улице Орбитальной, 66/6 вечером 10 декабря.

Как рассказала владелица соседней квартиры, ей позвонили ее жильцы и сказали, что случился пожар. По их словам, двое молодых людей выпивали, а после в квартире начался пожар.

На место происшествия прибыли три единицы техники и спасатели. Пожар удалось потушить в течение часа. Парней же из горящего помещения вывели с трудом. Сейчас они находятся в больнице.

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