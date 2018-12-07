Парень устроил разбойное нападение на бильярдный клуб в Ростове



Житель Ростова-на-Дону совершил разбойное нападение на бильярдный клуб. Его удалось задержать 9 декабря.



Как стало известно, за день до этого 28-летний злоумышленник зашёл в один из бильярдных клубов Советского района. Он приблизился к администратору и потребовал, чтобы тот отдал ему деньги из кассы. Молодой человек достал нож и стал угрожать сотруднику. Получив пять тысяч рублей, преступник скрылся.



- Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Выяснилось, что ранее он был судим за грабёж, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.



В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.