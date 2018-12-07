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Парень устроил разбойное нападение на бильярдный клуб в Ростове

Парень устроил разбойное нападение на бильярдный клуб в Ростове
Житель Ростова-на-Дону совершил разбойное нападение на бильярдный клуб. Его удалось задержать 9 декабря.

Как стало известно, за день до этого 28-летний злоумышленник зашёл в один из бильярдных клубов Советского района. Он приблизился к администратору и потребовал, чтобы тот отдал ему деньги из кассы. Молодой человек достал нож и стал угрожать сотруднику. Получив пять тысяч рублей, преступник скрылся.

- Правоохранителям удалось задержать злоумышленника. Выяснилось, что ранее он был судим за грабёж, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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