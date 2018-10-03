Авторизация

Регистрация


  • USD 66.63
  • EUR 76.66
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Парень украл у женщины в Ростове телефон за 65 тысяч рублей

Парень украл у женщины в Ростове телефон за 65 тысяч рублей
Парень украл у женщины в Ростове телефон за 65 тысяч рублей. Происшествие случилось в конце сентября, а злоумышленника задержали 3 октября.

По информации пресс-службы донского главка, 19-летний парень попросил у прохожей позвонить. Взяв телефон, он поспешил скрыться. Потерпевшая оценила сумму ущерба в 65 тысяч рублей.

- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.