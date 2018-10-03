Парень украл у женщины в Ростове телефон за 65 тысяч рублей



Парень украл у женщины в Ростове телефон за 65 тысяч рублей. Происшествие случилось в конце сентября, а злоумышленника задержали 3 октября.



По информации пресс-службы донского главка, 19-летний парень попросил у прохожей позвонить. Взяв телефон, он поспешил скрыться. Потерпевшая оценила сумму ущерба в 65 тысяч рублей.



- В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.