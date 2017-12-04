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Парень украл из помещения насосной станции металлические изделия почти на полмиллиона рублей

Парень украл из помещения насосной станции металлические изделия почти на полмиллиона рублей

В Азове молодой человек украл из помещения насосной станции металлические изделия почти на полмиллиона рублей.
22-летний парень попал в здание через открытую дверь. Там он украл металлоконструкции и другое имущество, после чего скрылся. Материальный ущерб, нанесённый владельцу станции, составил более 460 тысяч рублей.
- Подозреваемый в краже задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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