Парень угнал автомобиль у собутыльника в Ростове



В Ростове парень угнал автомобиль у собутыльника. Инцидент произошел в Ворошиловском районе донской столицы.



Накануне ЧП приятели распивали спиртные напитки. Когда товарищ, перебрав, заснул, 22-летний злоумышленник взял ключи от его авто и уехал.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Молодой человек помещен под подписку о невыезде. Угнанный транспорт вернули законному владельцу.