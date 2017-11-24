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Парень угнал автомобиль у собутыльника в Ростове

Парень угнал автомобиль у собутыльника в Ростове
В Ростове парень угнал автомобиль у собутыльника. Инцидент произошел в Ворошиловском районе донской столицы.

Накануне ЧП приятели распивали спиртные напитки. Когда товарищ, перебрав, заснул, 22-летний злоумышленник взял ключи от его авто и уехал.
- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Молодой человек помещен под подписку о невыезде. Угнанный транспорт вернули законному владельцу.

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