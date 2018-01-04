Парень ударил ножом знакомого во время ссоры возле магазина в Ростове



Cod63.ru



В Ростове парень ударил ножом знакомого во время ссоры. Разборка произошла 4 января возле продуктового магазина на улице Миронова.



Между 21-летним горожанином и его давним неприятелем случилась ссора. Разозлившись на оппонента, подозреваемый достал нож и пырнул ростовчанина. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, раненого госпитализировали.



Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, нападавшего задержали 8 января. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее парень отбывал наказание за угон и кражу.