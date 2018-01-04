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Парень ударил ножом знакомого во время ссоры возле магазина в Ростове

Парень ударил ножом знакомого во время ссоры возле магазина в Ростове
Cod63.ru

В Ростове парень ударил ножом знакомого во время ссоры. Разборка произошла 4 января возле продуктового магазина на улице Миронова.

Между 21-летним горожанином и его давним неприятелем случилась ссора. Разозлившись на оппонента, подозреваемый достал нож и пырнул ростовчанина. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, раненого госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, нападавшего задержали 8 января. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ранее парень отбывал наказание за угон и кражу.

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