Парень с девушкой, напавшие на полицейских в Ростове, пытались скрыться на Украине



На границе Ростовской области с Украиной задержали парня с девушкой, пытавшихся скрыться от правосудия. Нарушителей поймали в ночь на 30 октября.



В хуторе Вишнянский Матвеево-Курганского района местные жители обратили внимание на двух молодых людей, которые направлялись к

границе. Хуторяне решили сообщить об этом пограничникам.



Неизвестная пара была задержана на окраине Вишнянского.



- В ходе проверки выяснилось, что 20-летний парень и 23-летняя девушка ранее были задержаны по статье о применении насилия в отношении представителя власти, - сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Ростовской области.



В начале октября полицейские задержали пять человек, шедших утром из ночного клуба. Молодые люди сразу стали отбиваться и драться с правоохранителями. Одна из девушек залезла на полицейскую машину. Сотрудники полиции задержали молодых людей и возбудили уголовное дело.



На время следствия суд отпустил их под подписку о невыезде. Двое из компании решили воспользоваться этим и сбежать в другую страну.



Сейчас парень с девушкой находятся под стражей и привлечены по статье о нарушении пограничного режима.