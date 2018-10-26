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Парень с девушкой, напавшие на полицейских в Ростове, пытались скрыться на Украине

Парень с девушкой, напавшие на полицейских в Ростове, пытались скрыться на Украине
На границе Ростовской области с Украиной задержали парня с девушкой, пытавшихся скрыться от правосудия. Нарушителей поймали в ночь на 30 октября.

В хуторе Вишнянский Матвеево-Курганского района местные жители обратили внимание на двух молодых людей, которые направлялись к
границе. Хуторяне решили сообщить об этом пограничникам.

Неизвестная пара была задержана на окраине Вишнянского.

- В ходе проверки выяснилось, что 20-летний парень и 23-летняя девушка ранее были задержаны по статье о применении насилия в отношении представителя власти, - сообщили в Погрануправлении ФСБ России по Ростовской области.

В начале октября полицейские задержали пять человек, шедших утром из ночного клуба. Молодые люди сразу стали отбиваться и драться с правоохранителями. Одна из девушек залезла на полицейскую машину. Сотрудники полиции задержали молодых людей и возбудили уголовное дело.

На время следствия суд отпустил их под подписку о невыезде. Двое из компании решили воспользоваться этим и сбежать в другую страну.

Сейчас парень с девушкой находятся под стражей и привлечены по статье о нарушении пограничного режима.

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