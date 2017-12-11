Парень, пропавший на трассе М-4 «Дон», найден повешенным в Ростовской области
Парень, пропавший на трассе М-4 «Дон», найден повешенным в Ростовской области. Информация о смерти 26-летнего Игоря Оганесова появилась 13 декабря.
Труп Игоря обнаружили под Батайском в ноябре. Тело парня отправили на медицинскую экспертизу. Однако многие детали случившегося остаются неясными. Гибель уроженца Краснодарского края по-прежнему вызывает вопросы.
Напомним, Игорь Оганесов исчез после вынужденной ночевки на трассе М-4 «Дон». Молодой человек с приятелем ехали домой и решили поспать в авто. Утром батайчанин пропал.