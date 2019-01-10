Парень ограбил прохожего в Ростове-на-Дону



Возле одной из ростовских аптек местный житель ограбил прохожего. Инцидент произошёл 11 января. Злоумышленника поймали в тот же день.



Как установили правоохранители, грабитель поджидал свою жертву возле аптеки. Когда мужчина подошёл, злоумышленник потребовал отдать ему сумку. Когда потерпевший отказался, ростовчанин силой отобрал её и скрылся. В сумке лежало более десяти тысяч рублей и мобильный телефон.



Подозреваемый оказался 24-летним жителем Ростова-на-Дону.



- В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Грабёж», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.



Все похищенное полицейские вернули владельцу.