Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Парень ограбил прохожего в Ростове-на-Дону

Парень ограбил прохожего в Ростове-на-Дону
Возле одной из ростовских аптек местный житель ограбил прохожего. Инцидент произошёл 11 января. Злоумышленника поймали в тот же день.

Как установили правоохранители, грабитель поджидал свою жертву возле аптеки. Когда мужчина подошёл, злоумышленник потребовал отдать ему сумку. Когда потерпевший отказался, ростовчанин силой отобрал её и скрылся. В сумке лежало более десяти тысяч рублей и мобильный телефон.

Подозреваемый оказался 24-летним жителем Ростова-на-Дону.

- В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Грабёж», - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Все похищенное полицейские вернули владельцу.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.