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Парень избил спящего тестя в Ростове

Парень избил спящего тестя в Ростове
Парень избил спящего тестя в Ростове. ЧП случилось на Ташкентской улице 18 февраля, сообщает DonDay.ru.

По информации издания, 38-летний мужчина спал, когда на него накинулся его зять. Молодой человек продолжал бить родственника, пока то не упал в обморок. Испуганные домочадцы оттащили разъяренного парня от мужчины и вызвали полицию.

- В тяжелом состоянии 38-летнего горожанина госпитализировали, - рассказал источник. – Обстоятельства и причины конфликта выясняются.

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