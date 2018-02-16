Парень избил спящего тестя в Ростове



Парень избил спящего тестя в Ростове. ЧП случилось на Ташкентской улице 18 февраля, сообщает DonDay.ru.



По информации издания, 38-летний мужчина спал, когда на него накинулся его зять. Молодой человек продолжал бить родственника, пока то не упал в обморок. Испуганные домочадцы оттащили разъяренного парня от мужчины и вызвали полицию.



- В тяжелом состоянии 38-летнего горожанина госпитализировали, - рассказал источник. – Обстоятельства и причины конфликта выясняются.